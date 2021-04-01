Пентагон: США внимательно отслеживают ситуацию на востоке Украины

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией на востоке Украины и изучают заявления украинской стороны о происходящем.
Пентагон: США внимательно отслеживают ситуацию на востоке Украины
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«Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это привело к гибели четырёх украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы», — приводит ТАСС слова Кирби.

Он также призвал Россию «быть более прозрачной».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.

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