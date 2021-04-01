Пентагон: США внимательно отслеживают ситуацию на востоке Украины
- globallookpress.com
«Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это привело к гибели четырёх украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы», — приводит ТАСС слова Кирби.
Он также призвал Россию «быть более прозрачной».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.