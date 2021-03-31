Вице-премьер Грузии подал в отставку

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Вице-премьер Грузии, министр финансов Иванэ Мачавариани подал в отставку.
Вице-премьер Грузии подал в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на страницу Мачавариани в Facebook.

«Хочу сообщить вам о своём решении покинуть должность вице-премьера и министра финансов», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что собирался покинуть должность ещё в конце прошлого года, но вопрос утверждения кризисного бюджета за 2021 год и важные переговоры с Международным валютным фондом заставили его отсрочить решение об отставке.

В феврале премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении уйти в отставку.

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