Вице-премьер Грузии подал в отставку
- Reuters
Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на страницу Мачавариани в Facebook.
«Хочу сообщить вам о своём решении покинуть должность вице-премьера и министра финансов», — отметил он.
Вице-премьер добавил, что собирался покинуть должность ещё в конце прошлого года, но вопрос утверждения кризисного бюджета за 2021 год и важные переговоры с Международным валютным фондом заставили его отсрочить решение об отставке.
В феврале премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении уйти в отставку.