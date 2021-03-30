В Молдавии за сутки выявили более 900 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 917 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 228 370.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (30 марта. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 917 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 228 370», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 205 759 человек, более 4,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Высший совет безопасности рекомендует властям страны на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.