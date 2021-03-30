Лавров проведёт встречу с главой МИД Туркменистана
- РИА Новости
Отмечается, что в рамках переговоров «будет подписан меморандум о взаимопонимании между правительством России и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности».
«В ходе переговоров Лаврова и Мередова предполагается обмен мнениями по актуальным темам многопланового сотрудничества с упором на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и образовательную сферы. Будут рассмотрены вопросы координации двух государств на международных площадках, включая СНГ, ООН и ОБСЕ, а также диалоговый механизм «ЦА5 + Россия» на уровне министров иностранных дел. Особое внимание будет уделено намеченным в текущем году мероприятиям каспийской «пятерки», прежде всего встрече на высшем уровне по инициативе Туркменистана. Планируется подробно обсудить вопросы региональной безопасности и возможности совместного реагирования на общие вызовы и угрозы», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав Туркменистана выдал сертификат о регистрации российской вакцины «Спутник V».