Лавров проведёт встречу с главой МИД Туркменистана

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках переговоров «будет подписан меморандум о взаимопонимании между правительством России и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности».

«В ходе переговоров Лаврова и Мередова предполагается обмен мнениями по актуальным темам многопланового сотрудничества с упором на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и образовательную сферы. Будут рассмотрены вопросы координации двух государств на международных площадках, включая СНГ, ООН и ОБСЕ, а также диалоговый механизм «ЦА5 + Россия» на уровне министров иностранных дел. Особое внимание будет уделено намеченным в текущем году мероприятиям каспийской «пятерки», прежде всего встрече на высшем уровне по инициативе Туркменистана. Планируется подробно обсудить вопросы региональной безопасности и возможности совместного реагирования на общие вызовы и угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Туркменистана выдал сертификат о регистрации российской вакцины «Спутник V».