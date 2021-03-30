В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 320 594

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 320 594.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 310 983 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 349 784 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».