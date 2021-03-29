На Украине сошли с рельсов шесть пассажирских вагонов

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Шесть из девяти вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов, пострадавших нет.
На Украине сошли с рельсов шесть пассажирских вагонов
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«По оперативной информации, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 км от конечной станции Запорожье», — говорится в сообщении на сайте компании «Украинские железные дороги».

Отмечается, что на момент аварии в поезде было 88 пассажиров. 

По данным компании, в результате инцидента никто не пострадал.

7 марта в украинском городе Виннице в результате столкновения поезда с легковым автомобилем пострадал один человек.

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