На Украине сошли с рельсов шесть пассажирских вагонов
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- РИА Новости
«По оперативной информации, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 км от конечной станции Запорожье», — говорится в сообщении на сайте компании «Украинские железные дороги».
Отмечается, что на момент аварии в поезде было 88 пассажиров.
По данным компании, в результате инцидента никто не пострадал.
7 марта в украинском городе Виннице в результате столкновения поезда с легковым автомобилем пострадал один человек.