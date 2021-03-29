Опрос показал отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО

Около 60% жителей Молдавии высказались против вступления республики в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого Институтом маркетинга и исследований IMAS.

Если бы референдум о членстве в НАТО прошёл в следующее воскресенье, то вступление в альянс поддержали бы 22% граждан, приводит агентство итоги исследования.

59% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к военно-политическому блоку.

Ещё 3% отметили, что не приняли бы участия в плебисците, а 14% респондентов не определились с ответом.

При этом 2% не знают, что представляет собой НАТО. Опрос провели с 9 по 23 марта, в нём участвовали 1115 человек, погрешность составляет 3%.

5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе привержены расширению сотрудничества и военной помощи Молдавии.