Опрос показал отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО

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Около 60% жителей Молдавии высказались против вступления республики в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Опрос показал отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
  • Reuters

Если бы референдум о членстве в НАТО прошёл в следующее воскресенье, то вступление в альянс поддержали бы 22% граждан, приводит агентство итоги исследования.

59% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к военно-политическому блоку.

Ещё 3% отметили, что не приняли бы участия в плебисците, а 14% респондентов не определились с ответом.

При этом 2% не знают, что представляет собой НАТО. Опрос провели с 9 по 23 марта, в нём участвовали 1115 человек, погрешность составляет 3%.

5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе привержены расширению сотрудничества и военной помощи Молдавии.

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