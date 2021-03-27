Умер советник посольства Армении в России
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Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
«С глубокой скорбью и болью сообщаем, что 27 марта с. г. безвременно ушёл из жизни советник посольства Республики Армения в РФ, руководитель консульского отдела посольства, дипломат с большим стажем Ара Владимирович Мнацаканян», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.