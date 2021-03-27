Умер советник посольства Армении в России

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Скончался руководитель консульского отдела посольства Армении в России Ара Мнацаканян.
Умер советник посольства Армении в России
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«С глубокой скорбью и болью сообщаем, что 27 марта с. г. безвременно ушёл из жизни советник посольства Республики Армения в РФ, руководитель консульского отдела посольства, дипломат с большим стажем Ара Владимирович Мнацаканян», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.

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