Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич провели двухдневные переговоры в Москве. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго.
Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры
  • РИА Новости

Отмечается, что в переговорах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов. В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединённых рынков газа и электроэнергии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.

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