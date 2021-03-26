Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич провели двухдневные переговоры в Москве. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго.

Отмечается, что в переговорах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов. В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединённых рынков газа и электроэнергии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.