Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры
- РИА Новости
Отмечается, что в переговорах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов. В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединённых рынков газа и электроэнергии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.