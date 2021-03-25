В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 314 993

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 314 993.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 305 560 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 272 490 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».