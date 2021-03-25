На Украине зафиксировали 587 случаев побочных реакций на вакцину

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Замглавы Минздрава Украины Игорь Иващенко рассказал, что в стране у 587 человек из 155,6 тыс. вакцинированных выявили побочные реакции на прививку от коронавируса. 
На Украине зафиксировали 587 случаев побочных реакций на вакцину
  • Reuters

«На сегодняшний день зафиксировали 587 лёгких случаев побочных реакций на применение вакцин», — цитирует ТАСС Иващенко.

По его словам, наиболее распространённые из побочных реакций — головная боль и временное повышение температуры. 

Замминистра назвал такие реакции предсказуемыми.

Также он заявил, что на Украине было три случая, когда вакцинированные нуждались в медицинской помощи или временном наблюдении врачей.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили более 16 тыс. случаев коронавируса.

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