На Украине зафиксировали 587 случаев побочных реакций на вакцину
- Reuters
«На сегодняшний день зафиксировали 587 лёгких случаев побочных реакций на применение вакцин», — цитирует ТАСС Иващенко.
По его словам, наиболее распространённые из побочных реакций — головная боль и временное повышение температуры.
Замминистра назвал такие реакции предсказуемыми.
Также он заявил, что на Украине было три случая, когда вакцинированные нуждались в медицинской помощи или временном наблюдении врачей.
Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили более 16 тыс. случаев коронавируса.