В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 310 445
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 301 442 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 215 782 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2157 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.