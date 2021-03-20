МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму

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Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко прокомментировал указ о запрете для иностранцев владеть землёй в Крыму.
МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в беседе с РБК-Украина спикер украинского МИД заявил, что считает указ «юридически ничтожным». При этом Николенко заявил, что данный запрет не приведёт к правовым последствиям для Украины.

Также он заявил о намерении Киева восстановить права собственников на участки земли в Крыму.

Ранее сообщалось, что 20 марта в силу вступил указ, который запрещает иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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