Путин освободил Мезенцева от должности посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Фёдоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.

Мезенцев занимал эту должность с апреля 2019 года.