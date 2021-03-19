Путин освободил Мезенцева от должности посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- РИА Новости
«Освободить Мезенцева Дмитрия Фёдоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Мезенцев занимал эту должность с апреля 2019 года.
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