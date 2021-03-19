Лукашенко рассказал о конституционной реформе в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому лидеру Владимиру Путину провести конституционную реформу в республике. По его словам, эта тема затрагивалась лишь в общих чертах.

Об этом информирует белорусское госагентство БЕЛТА.

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: «Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу». Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа», — заявил Лукашенко.

По его словам, «никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах».

Также он рассказал, что Путин «просто интересовался его планами и мыслями на этот счёт».

Ранее Лукашенко предложил совместить референдум по Конституции и местные выборы в начале 2022 года.

По его словам, проект нового основного закона страны будет готов в течение 2021 года.