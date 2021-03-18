В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 306 524

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 306 524.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 297 502 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 159 848 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.