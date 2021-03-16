Россельхознадзор вводит ограничения на поставки яблок из Брестской области

Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор серьёзно обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Республики Беларусь санкционной продукции. 9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок, однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше».

«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых в Брестскую область Республики Беларусь и (или) произведённых в ней», — сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре заявили, что «ограничения будут действовать до предоставления информации о мерах, принимаемых Республикой Беларусь для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора».

Ранее Россельхознадзор разрешил ввозить на территорию России томаты с шести азербайджанских предприятий и яблоки от семи производителей.