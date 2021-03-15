Лукашенко утвердил состав Совета безопасности Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил состав Совета безопасности республики, в соответствии с документом глава государства является его председателем.

Постоянными членами Совбеза стали премьер-министр, председатели Совета Республики и палаты представителей Национального собрания, глава администрации президента, госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел, обороны и председатель КГБ.

Как пишет БЕЛТА, ранее Лукашенко на встрече с госсекретарём Совбеза Александром Вольфовичем заявлял, что «надо серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить» работу Совета безопасности.

26 января Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарём Совета безопасности.