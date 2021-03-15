Оверчук провёл встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана

Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл встречу с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, отметили интенсивное развитие взаимодействия России и Узбекистана.

Также «российская сторона высоко оценила принимаемые руководством Узбекистана меры по созданию комфортных условий для российских инвесторов».

«В настоящее время на рынке республики работает свыше 2,1 тыс. предприятий с российским капиталом, объём накопленных российских инвестиций в экономику Республики Узбекистан оценивается в $10 млрд», — говорится в сообщении.

Также Оверчук и Умурзаков обсудили ход подготовки двусторонних мероприятий на высшем уровне.

«Особое внимание было уделено предстоящему проведению второго заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана», — добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Олега Мальгинова новым послом в Узбекистане.