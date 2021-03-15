В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 303 270

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 303 270.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 294 143 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 113 709 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2103 пациента с выявленным коронавирусом».

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.