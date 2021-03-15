В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 303 270
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 294 143 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 113 709 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2103 пациента с выявленным коронавирусом».
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.