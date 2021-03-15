В Молдавии заявили о прохождении страной третьей волны коронавируса

Молдавия в настоящее время проходит через третью волну коронавирусной инфекции COVID-19, наиболее тревожная ситуация складывается в Кишинёве, сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

«В Кишинёве самая тревожная ситуация по коронавирусу, специалисты говорят, что Молдавия проходит через новую, третью волну коронавируса, от которой уже серьёзно пострадали страны Европы», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра Кишинёва, медицинская система работает на пределе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Высший совет безопасности рекомендует властям страны на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19.