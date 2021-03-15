На Украине за сутки выявили 6792 случая коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6792 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 467 548, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили 6792 случая коронавируса
  • Reuters

«6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников», — написал министр в Facebook.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано 130 летальных случаев (за всё время — 28 433), выздоровел 3491 заболевший (за всё время — 1 226 007).

Ранее сообщалось, что первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили на Украине более 50 тыс. человек.

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