Додон высказался об идее введения тотального локдауна в Молдавии

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Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон прокомментировал предложение нынешнего молдавского президента Майи Санду о введении тотального локдауна в стране из-за коронавируса.
Додон высказался об идее введения тотального локдауна в Молдавии
  • Reuters

Как он отметил на своей странице в Facebook, данный шаг повлечёт за собой серьёзные экономические и социальные последствия.

«Майя Санду практически признала, что у неё нет решений, и что она ждёт их, а также ответственности от других, единственное предложение, которое она сформулировала, — это тотальный локдаун... Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия», — написал Додон.

Ранее Санду заявила, что Высший совет безопасности рекомендует властям страны на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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