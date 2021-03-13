«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок

Украинская партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

Во время пресс-конференции Арахамии и главе партии Александру Корниенко задали вопрос, будет ли Зеленский баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придёт время, и он всей Украине даст ответ», — цитирует Корниенко РИА Новости.

Арахамия добавил, что политсила будет просить Зеленского об этом.

«Но мы будем просить его идти на второй срок», — сказал он.

В мае 2020 года Зеленский пообещал подумать о втором президентском сроке.