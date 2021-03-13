«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок

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Украинская партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия.
«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок
  • РИА Новости

Во время пресс-конференции Арахамии и главе партии Александру Корниенко задали вопрос, будет ли Зеленский баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придёт время, и он всей Украине даст ответ», — цитирует Корниенко РИА Новости.

Арахамия добавил, что политсила будет просить Зеленского об этом.

«Но мы будем просить его идти на второй срок», — сказал он.

В мае 2020 года Зеленский пообещал подумать о втором президентском сроке.

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