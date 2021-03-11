СК Белоруссии завершил расследование дела Сергея Тихановского

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Главным следственным управлением СК Белоруссии завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
СК Белоруссии завершил расследование дела Сергея Тихановского
  • Reuters

Как пишет БЕЛТА, Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В 2020 году Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, но ему отказали в регистрации.

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая прошлого года после пикета в Гродно, где произошёл инцидент с двумя милиционерами.

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