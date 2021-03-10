В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о подавлении огневых точек украинских силовиков.

Там отметили, что с начала текущих суток украинские силовики совершили пять огневых обстрелов, выпустив десять мин калибра 120 миллиметров.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, в результате чего был уничтожен миномётный расчёт 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее в МВД ДНР заявили о гибели двух человек при взрыве гранаты.