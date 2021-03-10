В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков

Короткая ссылка
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о подавлении огневых точек украинских силовиков.
В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков
  • РИА Новости

Там отметили, что с начала текущих суток украинские силовики совершили пять огневых обстрелов, выпустив десять мин калибра 120 миллиметров.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, в результате чего был уничтожен миномётный расчёт 36-й бригады морской пехоты. Потери противника уточняются», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее в МВД ДНР заявили о гибели двух человек при взрыве гранаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить