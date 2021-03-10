На Украине выявили более 6 тысяч случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 6377 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 416 438 пациентов с коронавирусом.

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