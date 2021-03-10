На Украине выявили более 6 тысяч случаев коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 219 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 27 423 человека с COVID-19.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.