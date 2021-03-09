Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов в стране

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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что в стране планировались и были предотвращены теракты в отношении объектов государственных ведомств и отдельных должностных лиц.
Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов в стране
  • Reuters

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», — цитирует РИА Новости Тертеля.

Как отмечает БЕЛТА, спецслужбы задержали в Белоруссии организованную группу лиц, которая готовила теракты в стране. 

«Тротил исчисляется десятками килограммов», — уточнил глава КГБ, комментируя обнаруженные правоохранителями тайники со взрывчаткой.

Ранее Тертель заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию и о планах по дестабилизации ситуации в стране.

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