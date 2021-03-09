Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов в стране
- Reuters
«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», — цитирует РИА Новости Тертеля.
Как отмечает БЕЛТА, спецслужбы задержали в Белоруссии организованную группу лиц, которая готовила теракты в стране.
«Тротил исчисляется десятками килограммов», — уточнил глава КГБ, комментируя обнаруженные правоохранителями тайники со взрывчаткой.
Ранее Тертель заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию и о планах по дестабилизации ситуации в стране.