В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 297 514

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 297 514.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 288 049 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в стране проведено 5 025 044 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2055 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.