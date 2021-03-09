Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что армянская сторона приостановила мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг.

Как она пояснила ТАСС, причиной решения стали методы её работы, которые власти посчитали проблематичными для страны.

«Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичными для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении», — отметила представитель МИД Армении.

По словам Нагдалян, постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о данном решении.