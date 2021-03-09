На Украине выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 3261 новый случай заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 410 061 пациента с коронавирусом.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны. За прошедшие 24 часа на Украине умерли 76 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране скончались 27 204 человека с COVID-19. Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.