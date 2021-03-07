В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 295 511
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 286 484 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 007 154 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2038 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.