В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 294 432
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 285 036 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 4 988 566 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2029 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.