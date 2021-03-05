В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 192 985.
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Всего 4071 пациент с COVID-19 скончался, 169 623 инфицированных выздоровели.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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