В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявили 1788 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 192 985.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Всего 4071 пациент с COVID-19 скончался, 169 623 инфицированных выздоровели.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.