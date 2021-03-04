В Киргизии заявили о взломе страницы президента в Facebook

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Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook и оставили ряд комментариев от его лица.
В Киргизии заявили о взломе страницы президента в Facebook
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Галину Байтерек.

«Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными», — заявила она.

По её словам, «злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами».

Байтерек подчеркнула, что «глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook».

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