Военные ДНР получили разрешение на упреждающий огонь

Короткая ссылка
Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.
Военные ДНР получили разрешение на упреждающий огонь
  • РИА Новости

Об этом, как пишет Донецкое агентство новостей, сообщили в управлении Народной милиции республики.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — отметили в ведомстве.

В конце февраля в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские военные обстреляли пригород Донецка.

Уточняется, что огонь был открыт с позиций 28-й бригады ВСУ в утреннее время. Было выпущено 20 мин.

31 января представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела посёлка Александровка со стороны украинских силовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить