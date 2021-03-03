Военные ДНР получили разрешение на упреждающий огонь

Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.

Об этом, как пишет Донецкое агентство новостей, сообщили в управлении Народной милиции республики.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — отметили в ведомстве.

В конце февраля в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские военные обстреляли пригород Донецка.

Уточняется, что огонь был открыт с позиций 28-й бригады ВСУ в утреннее время. Было выпущено 20 мин.

31 января представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела посёлка Александровка со стороны украинских силовиков.