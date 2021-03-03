На Украине за сутки зафиксировано более 7 тысяч случаев COVID-19

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Украинские медики за прошедшие сутки зафиксировали 7235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
На Украине за сутки зафиксировано более 7 тысяч случаев COVID-19
  • © Reuters

«На Украине по состоянию на 3 марта 2021 года зафиксировано 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников», — написал он в Facebook.

По его словам, за 24 часа выздоровели 5118 человек, умерли 185 пациентов.

За всё время пандемии в стране заболели 1 364 705 человек, выздоровели 1 182 036, летальных случаев — 26 397.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

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