На Украине за сутки зафиксировано более 7 тысяч случаев COVID-19
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«На Украине по состоянию на 3 марта 2021 года зафиксировано 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников», — написал он в Facebook.
По его словам, за 24 часа выздоровели 5118 человек, умерли 185 пациентов.
За всё время пандемии в стране заболели 1 364 705 человек, выздоровели 1 182 036, летальных случаев — 26 397.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.