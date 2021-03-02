Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19
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«Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — приводит УНИАН слова Зеленского.
Ранее Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 во время поездки в Донбасс.
Он отметил, что сделал это «на передовой в качестве главнокомандующего».