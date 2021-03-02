ЕС начнёт новую программу поддержки экономического развития Донбасса

Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время визита на Украину, где он с президентом страны Владимиром Зеленским посетил линию соприкосновения.

«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта (на востоке страны. — RT). И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе», — сказал Мишель, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. С описанием соответствующего тендера ознакомился RT.