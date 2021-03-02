ЕС начнёт новую программу поддержки экономического развития Донбасса

Короткая ссылка
Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время визита на Украину, где он с президентом страны Владимиром Зеленским посетил линию соприкосновения.
ЕС начнёт новую программу поддержки экономического развития Донбасса
  • РИА Новости

«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта (на востоке страны. — RT). И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе», — сказал Мишель, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. С описанием соответствующего тендера ознакомился RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить