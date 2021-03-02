На Украине за сутки зафиксировано 5336 случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 5336 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 357 470, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 1410 человек. 162 заболевших коронавирусом скончались, 5194 пациента вылечились от инфекции.

Всего на Украине зарегистрировано 26 212 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Ранее глава Минздрава Украины публично вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведённым в Индии по лицензии.