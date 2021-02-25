На Украине рассказали о первом дне вакцинации от коронавируса в стране

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Министерство здравоохранения Украины рассказало, сколько человек было привито против коронавируса в первый день кампании по вакцинации от COVID-19.
На Украине рассказали о первом дне вакцинации от коронавируса в стране
  • Reuters

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в первый день вакцинации в стране сделали около 160 прививок от COVID-19.

«24 февраля 2021 года началась вакцинация от COVID-19 на Украине. Сделано 159 прививок против COVID-19 первой дозой», — говорится в заявлении.

Минздрав уточняет, что вакцинация проведена в пяти областях. Больше всего прививок сделано в Черкасской области — 80.

Ранее на Украине началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, первым в стране привили врача в Черкасской области.

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