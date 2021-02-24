В Белоруссии назвали эффективным национальный метод борьбы с COVID-19
- Reuters
«Отечественная модель борьбы против COVID-19 показала свою эффективность, и основой её стали профессионализм, мобилизация, самоотверженность наших специалистов на всех уровнях», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.
Глава Минздрава Белоруссии также заявил о верном решении не сокращать структуру здравоохранения и уделить приоритетную роль импортозамещению.
Накануне в Белоруссии за сутки зафиксировали 972 случая COVID-19.