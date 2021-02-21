В Грузии задержали пытавшихся разбить палатки у здания кабмина

Грузинские полицейские задержали восемь человек за попытку разбить палатки в Тбилиси у здания парламента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Сегодня на акции протеста у законодательного органа правоохранители на основании 173-й статьи Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям представителей правоохранительных органов) задержали восемь человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что полицейские неоднократно предлагали митингующим альтернативное место для установки палаток, а также призывали подчиняться законным требованиям.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своём решении уйти в отставку.