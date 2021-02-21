На Украине введены санкции против «Спортмастера»

Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер» в виде ограничений сроком на три года.

Об этом говорится в приложении к указу, опубликованному на сайте главы государства.

По указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

Также компании запрещено выводит капиталы за пределы страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление».