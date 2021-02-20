Противники Пашиняна организовали очередной митинг в Ереване
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в акции протеста участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.
По данным агентства, к настоящему моменту протестующие уже дошли до здания правительства страны. Кабмин в настоящий момент охраняют полицейские в касках, со щитами и дубинками.
В конце января более 20 человек были задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване.