Противники Пашиняна организовали очередной митинг в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали шествие по центральным улицам Еревана.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции протеста участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.

По данным агентства, к настоящему моменту протестующие уже дошли до здания правительства страны. Кабмин в настоящий момент охраняют полицейские в касках, со щитами и дубинками.

В конце января более 20 человек были задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване.