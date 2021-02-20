Противники Пашиняна организовали очередной митинг в Ереване

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Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали шествие по центральным улицам Еревана.
Противники Пашиняна организовали очередной митинг в Ереване
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции протеста участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.

По данным агентства, к настоящему моменту протестующие уже дошли до здания правительства страны. Кабмин в настоящий момент охраняют полицейские в касках, со щитами и дубинками.

В конце января более 20 человек были задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване.

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