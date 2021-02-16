Минкультуры Украины внесло в чёрный список Михаила Турецкого
- © РИА Новости / Андрей Александров
Согласно новой редакции списка, в него также добавлен участник «Хора Турецкого» Игорь Зверев.
Кроме того, в перечне находятся ещё четыре представителя коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук.
В конце января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список пять российских артистов — Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.