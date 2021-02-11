Лукашенко назвал условия для своего ухода с поста президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода с поста президента.

Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

«Мы должны иметь чёткую подстраховку, чтобы не потерять страну», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал о подготовке проекта новой Конституции.