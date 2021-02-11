В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 263 551

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 263 551.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 252 068 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 4 624 687 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.