В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 261 859
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 250 078 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 4 607 072 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.