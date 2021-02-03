В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 251 705

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 251 705.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 239 191 пациент с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 4 502 730 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1746 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.